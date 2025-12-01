Обновление отрасли: в Саратовской области открыли 30 новых пунктов приема металлолома

В Саратовской области продолжается активное развитие и регулирование инфраструктуры по переработке металлолома. Министерство промышленности и энергетики региона подвело итоги масштабной работы за первые десять месяцев 2025 года.

За этот период ведомство рассмотрело 58 заявок от компаний. По итогам проверок 8 организаций получили новые лицензии, а у 7 действие лицензий было прекращено, что свидетельствует о перестройке рынка.

Специалисты провели 26 выездных оценок объектов. В результате этой работы в регионе открылось 30 новых современных пунктов приема лома. Параллельно 35 прежних пунктов прекратили деятельность в рамках общей оптимизации сети.

Алика Толоконникова