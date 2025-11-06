Без мобильного интернета проводят саратовцы утро 6 ноября

В Саратовской области с полуночи 6 ноября наблюдается массовое отключение мобильного интернета.

Несмотря на отображение сигнала 4G, большинство приложений — банковские сервисы, мессенджеры и другие — не работают, устройства сообщают об отсутствии подключения.

В отличие от предыдущих ночных ограничений, работа интернета не восстановилась и утром. Доступ в сеть возможен только через Wi-Fi, в том числе используя общественные точки в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове.

При этом продолжают функционировать ресурсы из «белого списка», такие как приложения для вызова такси.

Напомним, что в эту же ночь дважды закрывался саратовский аэропорт, из-за чего пассажиры рейса в Санкт-Петербург ожидали вылета 11 часов.

Наталья Мераейф