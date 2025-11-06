Новая школа в Молодежном начала набор учеников

Министр образования региона Александр Пажитнев в ходе общения с депутатами облдумы сообщил о старте формирования списков учеников для новой школы в микрорайоне Молодежный.

Образовательное учреждение на 1100 мест, которое включает бассейн, уже пользуется большим интересом у более чем тысячи семей.

По словам министра, строительство ведется активными темпами, а за процессом внимательно следят родители. Их интересы на площадке представляет Анастасия Морозова, которая регулярно сообщает общественности о ходе работ. Эта вовлеченность, по мнению Пажитнева, наглядно показывает высокую потребность в новой школе.

Параллельно со строительством решается ряд организационных вопросов. Учреждение планируется как школа полного дня — современный образовательный центр с кружками, секциями и творческими студиями.

Как подчеркнул министр, цель — создать не просто здание, а развивающую среду, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты.

Ольга Сергеева