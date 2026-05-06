«Огонь памяти» привезли в Саратов из самого сердца Москвы

Лампаду от Могилы Неизвестного Солдата в областной центр доставили поездом.

Юбилейная, десятая патриотическая акция стартовала у стен Кремля, но город на Волге участвует в ней впервые. Волонтёры привезли на саратовский вокзал лампаду с огнём от Вечного огня из Москвы.

«Было поручение, чтобы огонь не погас. И мы довезли», — поделился корпоративный волонтёр РЖД Данил Шухарев.

Символ Победы встречали активисты «Народного фронта», ветераны и участники СВО. Лампаду принял Герой России Александр Янклович. Он напомнил: из 600 тысяч ушедших на фронт саратовцев половина не вернулась. «Этот огонь — дань памяти нашим дедам и прадедам», — сказал он.

В этом году огонь доставят в города-герои, а также в Абхазию, Армению, Белоруссию, Китай и другие страны. Из Саратова лампада отправится в Энгельс, где 9 мая её принесут к мемориалу на Воскресенском кладбище.

Ольга Сергеева