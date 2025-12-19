Службе ЗАГС Саратовской области в декабре исполнилось 108 лет

В Энгельсе 18 декабря состоялось торжественное собрание, посвящённое 108-й годовщине со дня образования службы ЗАГС Саратовской области.

На праздничном мероприятии были отмечены лучшие сотрудники ведомства. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм благодарностью губернатора области награждены начальник отдела ЗАГС по Лысогорскому району Людмила Куторова и консультант управления Наталья Осипова.

Как отметила начальник областного управления ЗАГС Юлия Пономарева, работа службы — это не просто оформление документов, а «первые строки семейных историй, свидетельство самых важных моментов в жизни людей».

Ольга Сергеева