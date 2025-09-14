Биатлонисты из Саратова взяли «Приз Мордовии»

Саратовские биатлонисты привезли 6 медалей межрегиональных соревнований.

На «Приз Федерации Республики Мордовия» соревновались юноши и девушки 15–16 лет и 17–18 лет с 9 по 14 сентября в Саранске. Саратов представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 3.

Роллер-гонка:

2-е место — София Макарова.

Спринт:

2-е место — София Макарова;

3-е место — Екатерина Дмитриева;

1-е место — Павел Бобков;

2-е место — Глеб Трунов;

3-е место — Родион Туманов;

4-е место — Никита Свинаренко.

Тренируют юных биатлонистов Владимир и Татьяна Усовы. Об этом сообщает мэрия Саратова.