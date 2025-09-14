Михаил Исаев: Своё 435-летие отмечает Саратов

Своё 435-летие отмечает Саратов. Это центр нашего региона, в истории которого много славных страниц. Её создавали сильные, мужественные, талантливые, трудолюбивые, любящие Россию и родной город люди. Сегодня все мы с вами продолжаем эту летопись.

Чтобы Саратов продолжал своё развитие, становился красивее, комфортнее и современнее, поддерживаем муниципалитет во многих вопросах, выделяя финансирование на самые разные направления.

В городе запустили программу по озеленению. Только в этом году на центральных улицах Саратова появится 950 новых деревьев-крупномеров.

Ведется планомерная работа по улучшению транспортной сети. На систему брутто-контрактов переведены самые востребованные и протяженные автобусные маршруты.

Впервые запустили масштабную программу по ремонту сетей водоканала. В 2025 году на это выделили свыше 1,5 млрд рублей.

Обновили сакральное для всех жителей региона место — Парк Победы. За счёт региональных средств создали экотропу, заменили плитку перед Вечным огнем, переложили брусчатку, отремонтировали основную подъездную дорогу, парковочную зону и тротуарную часть, покрасили монумент «Журавли». Ко Дню Победы там появился памятник нашей знаменитой Марии Филипповне Лиманской.

В год празднования 80-летия Великой Победы выражаю искреннюю благодарность ветеранам. Саратовцы не только смело защищали Родину на фронте, но и обеспечивали государство всем необходимым. Именно поэтому решением Президента России Владимира Путина Саратову присвоено звание «Город Трудовой доблести». Сегодня жители города продолжают эти традиции: отважно отстаивают суверенитет страны на передовой в ходе специальной военной операции, в тылу всячески стараются помогать нашим героям, собирая гуманитарные грузы.

Саратов динамично развивается: благоустраиваются парки и скверы, совершенствуется инфраструктура. В наш город с удовольствием приезжают туристы. Здесь проходят различные фестивали, культурные и спортивные мероприятия.

Пусть наш любимый город год от года только преображается! С праздником, дорогие саратовцы!