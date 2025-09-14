В Саратовской области назначили прокурора Дергачёвского района

Новым прокурором Дергачёвского района Саратовской области назначен старший советник юстиции Павел Жаворонков.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Павел Жаворонков работает в органах прокуратуры с 2003 года. С 2006 года служит в прокуратуре Саратовской области, где занимал должности следователя, помощника прокурора Вольска и Балакова, заместителя прокурора Советского и Калининского районов. С декабря 2020 года временно исполнял обязанности прокурора Калининского района.

Прежний прокурор Дергачёвского района Андрей Богомолов освобождён от должности.