Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения

Горожане продолжают демонстрировать свою гражданскую позицию, поддерживая одиночными пикетами строительство новой школы в Молодежном.

Жители, уставшие от переполненных классов и обучения во вторую смену, вышли на улицы с плакатами, выражая надежду, что образовательное учреждение возведут в максимально короткие сроки.

Неравнодушные граждане отмечают, что необходимость строительства школы в микрорайоне назрела давно из-за колоссальной нагрузки на существующие учебные заведения. Обучение в две смены стало печальной реальностью, ухудшающей качество образования и негативно влияющей на здоровье детей.

Переход на обучение исключительно в первую смену – не просто комфорт, это инвестиция в будущее. Это возможность для детей полноценно развиваться, заниматься спортом, искусством, участвовать в социальных проектах. Это шанс вырастить поколение образованных, здоровых и успешных граждан.

Активность жителей Молодежного микрорайона – яркий пример гражданской ответственности и неравнодушия. Как отметила одна из активисток, «строительство новой школы – это не просто кирпичи и бетон, это фундамент для процветания всего микрорайона и города в целом».