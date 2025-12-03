Битва за облик города: в Энгельсе за год снесли 600 незаконных конструкций

По поручению губернатора Романа Бусаргина в Энгельсском районе ведётся активная работа по наведению порядка в городском пространстве. Её цель — освободить улицы от конструкций, создающих визуальный шум, и улучшить архитектурный облик. С начала года уже ликвидировано около 600 незаконных объектов.

«За этот год удалось освободить городское пространство от 599 объектов, среди которых 526 рекламных конструкций различного типа», — сообщили Максим Леонов. Работа идёт планомерно: после въездов в город началась очистка центральных улиц, таких как Тельмана, где из схемы исключат 31 конструкцию. Арбитражный суд также поддержал администрацию, признав недействительными разрешения на установку нескольких рекламных щитов.

Параллельно ведётся замена вывесок, не соответствующих правилам благоустройства, и демонтаж нестационарных объектов.