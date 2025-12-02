Саратовская область в ТОП-10 самых популярных регионов для соотечественников



Саратовская область вошла в топ-10 российских регионов по количеству принятых соотечественников по госпрограмме переселения. За всё время её участниками стали уже более 31 тысячи человек.

Саратовская область входит в десятку самых популярных регионов среди соотечественников, возвращающихся на историческую родину. С 2010 года участниками государственной программы стали более 31 тысячи человек, в том числе свыше 400 — в 2025 году.

Программа рассчитана на людей, владеющих русским языком и соблюдающих традиции народов России. Преимущественно это молодые и образованные специалисты. Особенно приветствуются те, кто готов работать по востребованным в регионе профессиям или в сельской медицине и образовании.

«За эти годы город настолько изменился, что просто не передать словами. Новые поликлиники, школы, прекрасная набережная», — делится одна из участниц программы, переехавшая в 2011 году. Местные власти помогают новым жителям с трудоустройством и обустройством.

Алика Толоконникова