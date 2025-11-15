Саратовские мусульмане запустили необычный челлендж

Имам поселка Знаменское Ивантеевского района мотивирует единоверцев совершать Фаджр в мечети.

Мусульмане поселка Знаменское Ивантеевского района запустили необычный и весьма полезный челлендж: в течение ноября между прихожанами будет идти состязание, целью которого является побудить верующих как можно чаще совершать утренний намаз в Доме Аллаха. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Как рассказал имам местной мечети, мухтасиб Ивантеевского района и инициатор данного челленджа Рамиль-хазрат Мустафин, участвуют в благом соревновании две команды: дети и взрослые. И за прошедшие дни среди прихожан, прибывших на молитву Фаджр, лидируют именно юные представители Ислама.

«Каждый день у нас выигрывают дети. Только сегодня, в пятницу, счет между командами оказался равным», — сообщил имам.

Стоит отметить, что ребята не только стремятся на Фаджр в мечеть, но и нередко сами дают азан, призывая к молитве.

Напомним, согласно хадису пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), награда за намаз, совершенный коллективно, превосходит награду за индивидуальный намаз в 27 раз.

Кроме того, в сборнике Муслима приводится изречение, где посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Человек, который принял участие в общей молитве Иша, (подобен тому, кто) молился половину ночи, а (человек), принявший участие в общей утренней молитве, (подобен тому, кто) молился всю ночь”».

Состязание в поселке Знаменское продлится до конца ноября, по его итогам победители получат приятные подарки.

Подготовила Наталья Мерайеф