Вячеслав Володин: День защитника Отечества

Сегодня особый день — День защитника Отечества. Он объединяет всех, кто посвятил свою жизнь нашей стране — РОССИИ.
Обеспечению её обороноспособности и безопасности.
В каждой семье вспоминают героев:
— тех, кто освобождал родную землю от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны;
— тех, кто отстаивал интересы Родины за рубежом;
— тех, кто участвует в специальной военной операции, защищая сегодня нашу страну.
Своим примером подтверждая, что достойны подвига отцов, дедов и прадедов, спасших мир от фашизма более 80 лет назад.
ГОРДИМСЯ ВАМИ!
ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, которые отдали свою жизнь ради нашего будущего!