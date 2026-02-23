Вячеслав Володин: День защитника Отечества

Сегодня особый день — День защитника Отечества. Он объединяет всех, кто посвятил свою жизнь нашей стране — РОССИИ.

Обеспечению её обороноспособности и безопасности.

В каждой семье вспоминают героев:

— тех, кто освобождал родную землю от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны;

— тех, кто отстаивал интересы Родины за рубежом;

— тех, кто участвует в специальной военной операции, защищая сегодня нашу страну.

Своим примером подтверждая, что достойны подвига отцов, дедов и прадедов, спасших мир от фашизма более 80 лет назад.

ГОРДИМСЯ ВАМИ!

ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, которые отдали свою жизнь ради нашего будущего!