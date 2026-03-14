Благоустройство малых городов: Балашов, Ртищево и Аркадак вошли в число благоустроенных территорий

В Ростове-на-Дону завершился второй окружной форум «Есть результат!» партии «Единая Россия».

Ключевой темой мероприятия стало благоустройство городской среды и повышение качества жизни в регионах, включая небольшие населенные пункты.

За последние пять лет масштабная работа принесла ощутимые плоды: отремонтировано 50 тысяч общественных пространств и дворов, расселено 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья, введено более полумиллиарда квадратных метров жилой недвижимости. Также обновлено свыше 150 тысяч километров дорог и заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей.

Положительные изменения отмечают и жители избирательного округа депутатов Саратовской областной Думы. Так, в Балашове в прошлом году преобразился сквер на улице Карла Маркса перед гостиницей «Хопер», обновлена городская площадь с заменой тротуарной плитки и высадкой новых клумб. В Ртищево появились современные спортивные и детские игровые зоны, а в Аркадаке разбили новый сквер на улице Льва Толстого. Работы в этом направлении продолжатся и в текущем году.

Особое внимание в новой народной программе «Единой России» уделено модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышению качества предоставляемых услуг. Эти вопросы неоднократно поднимались на заседаниях Саратовской областной Думы. В частности, парламентарии поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о ремонте участков водопроводных и канализационных сетей в крупных городах области. В список вошли Балашов и Ртищево.

«Необходимо сделать всё для исполнения принципа народной программы — «Жильё — для человека». Продолжим с коллегами работу над конкретными предложениями по модернизации ЖКХ и повышению качества услуг в этой сфере», — отметила депутат Саратовской областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова.

Ольга Сергеева