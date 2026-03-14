В Саратове для старшего поколения провели ретро-дискотеку, приуроченную к 8 Марта

В Саратове в честь Международного женского дня прошла ретро-дискотека для старшего поколения.

Мероприятие объединило жителей города атмосферой праздника, музыки и тёплого общения.

На встрече звучали любимые хиты прошлых лет, гости танцевали, участвовали в конкурсах и викторинах, общались и знакомились. Для многих это стало возможностью вспомнить молодость, провести время в дружеской компании и просто получить заряд хорошего настроения.

Организаторами мероприятия выступили представители партии «Новые люди» и её сторонники. Они отмечают, что подобные встречи помогают поддерживать активную и насыщенную жизнь, а также создают пространство для общения и новых знакомств.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Жить по-новому», который направлен на проведение социальных и культурных событий, объединяющих жителей города.