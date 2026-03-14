В Саратове трамвай «двойка» снес светофор при сходе вагона с рельсов

В Саратове трамвай № 2 сошел с рельсов у Подшипникового завода.

Сегодня утром, около 8:10, в Заводском районе Саратова произошел сбой в движении общественного транспорта. На перегоне между остановками «Подшипниковый завод» и «Крымская» сошел с рельсов вагон трамвая, следовавшего по маршруту № 2 в направлении площади Орджоникидзе.

Как сообщает Telegram-канал «Саратов транспортный», на место инцидента выехала аварийная бригада, которая занялась восстановлением движения.

Очевидцы утверждают в соцсетях, что вагон при сходе с рельсов повредил световой регулировщик.

Алиса Эай