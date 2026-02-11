Боец из Балашовского района геройски погиб при исполнении долга в зоне СВО

В Балашовском районе простились с мобилизованным, погибшим в зоне СВО.

Сегодня, 11 февраля, в Балашовском районе проводили в последний путь Павла Анатольевича Клочкова. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Павел Клочков родился 10 августа 1983 года в поселке Первомайский. Был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Погиб, до конца исполнив воинский долг.

Администрация района выразила глубокие соболезнования родным и близким героя. Вечная память защитнику Отечества.

Ольга Сергеева