Терпеливые жители Саратовской области смогут увидеть редкое кольцевое солнечное затмение

Солнечное затмение 17 февраля увидят только полярники, а саратовцам придется ждать до 2027 года.

17 февраля произойдет редкое кольцевое солнечное затмение. Однако увидеть его смогут лишь сотрудники антарктической станции «Мирный» — это единственный населенный пункт, попавший в полосу видимости.

Как отмечают в Физическом институте РАН, количество наблюдателей может стать минимальным за весь XXI век.

Следующее затмение ожидается 12 августа. Его увидят жители Исландии и восточного побережья Гренландии.

А вот саратовцам придется запастись терпением: частичное закрытие солнечного диска будет видно в регионе только 2 августа 2027 года.

Ольга Сергеева