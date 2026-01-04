Мэр Исаев: В Саратове из-за ветра и метели происходят локальные отключения света

Из-за ухудшения погоды в Саратове 4 января произошли локальные отключения электроэнергии.

Аварийные бригады уже работают на местах, а для бесперебойной работы на некоторых объектах установят дополнительные источники питания.

Повреждены 37 участков сетей наружного освещения, их восстановлением занимается «Саргорсвет». Также было кратковременное отключение на подстанции, что приостановило движение трамвая № 11 — сейчас его восстанавливают.

Мэр Михаил Исаев поручил сосредоточиться на уборке и вывозе снега, уделив особое внимание тротуарам.

По данным МЧС, из-за сильного ветра и снега в области перекрыты участки шести федеральных трасс.

Ольга Сергеева