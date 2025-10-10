Бойцы из Саратова и Энгельса геройски погибли в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погибли еще пятеро военнослужащих, призванных из Саратовской области.

О потерях сообщили местные администрации муниципальных образований.

Среди погибших трое жителей Саратова — Антон Клюшников, Вадим Григораш и Андрей Марченко, а также двое военнослужащих из Энгельсского района — Базарбай Чуканов и Александр Михель.

Подробные биографические сведения о погибших военнослужащих в официальных сообщениях не приводятся.

СВО проводится 4-й год. Общее число погибших российских военных засекречено.

Ольга Сергеева