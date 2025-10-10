Верховный суд забирает дело саратовской галереи «Каштан»

Верховный суд РФ запросил материалы дела о саратовской галерее «Каштан».

Спор возник вокруг здания, построенного на месте снесенного в 2001 году исторического памятника.

Компания «Сарград» воссоздала фасад здания, но затянула кадастровый учет на 10 лет, что позволило достроить торговую галерею. В 2022 году Росимущество потребовало изъять объект, признав часть постройки самовольной.

После решений арбитражных судов разных инстанций, в 2025 году дело направлено в Верховный суд для окончательного рассмотрения.

Наталья Мерайеф