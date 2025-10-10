ФСБ выявила украинского нациста с татуировками в саратовской колонии

В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание за убийство и военные преступления.

Мужчине инкриминируется публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре осужденный, являющийся сторонником запрещенного в РФ украинского националистического объединения, показывал другим заключенным татуировки с нацистской символикой. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы УФСБ по Саратовской области.

Ольга Сергеева