В Саратове построят современный железнодорожный вокзал к 2027 году

Современный железнодорожный вокзал в Саратове появится до конца 2026 года.

Первых пассажиров он примет уже в будущем апреле.

Напомним, вокзал в Саратове был построен 155 лет назад, в 1871 году, и с тех пор претерпел множество изменений. В 1900 году основное здание было дополнено двумя пристройками, а в 1970-х годах в ходе реконструкции вокзал утратил свой первоначальный архитектурный облик, выполненный в стиле модерн с элементами неоготики.

Новые «городские ворота» станут высокотехнологичным транспортным хабом, способным справиться с большим потоком пассажиров. Вокзал оснастят:

крытым надземным переходом, соединяющим привокзальную и завокзальную части;

лифтами и эскалаторами для удобства передвижения;

многофункциональным залом ожидания, включая капсулы для сна и изолированные рабочие места;

комфортным подземным переходом;

кафе для отдыха пассажиров.

Также обновлённая инфраструктура вернётся к историческому облику 1871 года, что станет важным шагом в сохранении культурного наследия города.

Ольга Сергеева