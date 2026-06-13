В Саратове построят современный железнодорожный вокзал к 2027 году

Современный железнодорожный вокзал в Саратове появится до конца 2026 года.
Первых пассажиров он примет уже в будущем апреле.
Напомним, вокзал в Саратове был построен 155 лет назад, в 1871 году, и с тех пор претерпел множество изменений. В 1900 году основное здание было дополнено двумя пристройками, а в 1970-х годах в ходе реконструкции вокзал утратил свой первоначальный архитектурный облик, выполненный в стиле модерн с элементами неоготики.
Новые «городские ворота» станут высокотехнологичным транспортным хабом, способным справиться с большим потоком пассажиров. Вокзал оснастят:
- крытым надземным переходом, соединяющим привокзальную и завокзальную части;
- лифтами и эскалаторами для удобства передвижения;
- многофункциональным залом ожидания, включая капсулы для сна и изолированные рабочие места;
- комфортным подземным переходом;
- кафе для отдыха пассажиров.
Также обновлённая инфраструктура вернётся к историческому облику 1871 года, что станет важным шагом в сохранении культурного наследия города.
Ольга Сергеева