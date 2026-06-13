В Саратове построят современный железнодорожный вокзал к 2027 году

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Новости Саратова
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ТГ-канал "Пул 64"

Современный железнодорожный вокзал в Саратове появится до конца 2026 года.

Первых пассажиров он примет уже в будущем апреле.

Напомним, вокзал в Саратове был построен 155 лет назад, в 1871 году, и с тех пор претерпел множество изменений. В 1900 году основное здание было дополнено двумя пристройками, а в 1970-х годах в ходе реконструкции вокзал утратил свой первоначальный архитектурный облик, выполненный в стиле модерн с элементами неоготики.

Новые «городские ворота» станут высокотехнологичным транспортным хабом, способным справиться с большим потоком пассажиров. Вокзал оснастят:

  • крытым надземным переходом, соединяющим привокзальную и завокзальную части;
  • лифтами и эскалаторами для удобства передвижения;
  • многофункциональным залом ожидания, включая капсулы для сна и изолированные рабочие места;
  • комфортным подземным переходом;
  • кафе для отдыха пассажиров.

Также обновлённая инфраструктура вернётся к историческому облику 1871 года, что станет важным шагом в сохранении культурного наследия города.

Ольга Сергеева