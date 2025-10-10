Более 1 млн вызовов приняла Саратовская «Система-112» с начала года

Почти половина звонков спасателям потребовала экстренного реагирования.

«Мы можем говорить о высоком доверии саратовцев к «Системе-112». С начала этого года операторы приняли свыше 1 млн вызовов, из них – 639 тысяч – потребовали оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер. «Система 112» является эффективной структурой региона, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования Саратовской области», – рассказал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

Среднее время обработки вызова — менее 2 минут. Оператор опрашивает заявителя и сразу направляет информацию во все необходимые экстренные службы в режиме «одного окна».

Можно не только позвонить, но и отправить SMS. Это особенно важно для людей с нарушениями слуха и речи. Важно, что связь работает даже при отрицательном балансе или отсутствии SIM-карты.

Операторы системы обрабатывают сигналы от «ЭРА-ГЛОНАСС», которые поступают при срабатывании датчика удара или нажатии тревожной кнопки в автомобиле.

Система взаимодействует с соседними регионами, обеспечивая безопасность даже в приграничных территориях.

