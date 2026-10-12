Более 10 тысяч саратовцев получили свои пенсионные накопления в 2026 году

С января текущего года более 10,5 тысяч жителей Саратовской области получили пенсионные накопления единовременной выплатой. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Единовременная выплата доступна при размере накоплений не выше 439 560 рублей. Она положена гражданам 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели платили взносы с 2002 по 2013 год. Женщины могут получить средства в 55 лет, мужчины — в 60 лет, а также досрочники: педагоги, медики, многодетные матери и другие льготники.

Для выплаты необходимо, чтобы накопления не превышали 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году — 16 288 рублей), а также иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа. Если накопительная пенсия больше 10%, средства выплачиваются ежемесячно или в виде срочной выплаты.