Саратовские мастерицы связали более 300 пар носков для бойцов СВО

Саратовские «серебряные» волонтёры отправили бойцам тёплые вещи и окопные свечи.

Мастерицы старшего возраста из Саратовской области с начала СВО заботятся о том, чтобы защитники чувствовали тепло. С наступлением холодов они вяжут носки, шьют пояса и одеяла, заливают свечи и делают заготовки для отправки на передовую.

«Серебряный» волонтёр из Аткарского района Лариса Гаврилова связала уже более 300 пар носков. Вольские мастерицы подобрали износостойкую пряжу для тёплых изделий. В Краснопартизанском районе члены профсоюза соццентра объединились в акции «Профсоюз рядом» и собрали гуманитарную помощь с предметами личной гигиены. В Базарно-Карабулакском районе получатели соцуслуг изготовили партию окопных свечей из картона, банок и парафина.

«Окопная свеча — это символ заботы и веры в победу. Каждое изделие согреет наших ребят за ленточкой», — поделились старшие. Всех объединяет одна цель — помочь бойцам.