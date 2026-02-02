Более 1000 точек по области: саратовцам рассказали, где можно найти бесплатный Wi-Fi

В условиях временных ограничений работы мобильного интернета жители Саратовской области могут найти ближайшие публичные точки доступа с помощью сервиса 2ГИС.

Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и связи региона Игорь Гущин.

По его словам, в области насчитывается более 1000 открытых Wi-Fi-точек. Большинство из них расположены в коммерческих организациях, таких как кафе и рестораны. Значительный вклад вносит и государственный сектор: доступ в сеть организован в более чем 130 медицинских учреждениях.

Также, в рамках реализации программы по преодолению цифрового неравенства в период с 2015 по 2021 год, беспроводной интернет был проведен в малые населённые пункты. На сегодняшний день он доступен в 285 сельских локациях.

География размещения точек во многом зависит от инициатив местных властей. Например, в Аткарске и Краснокутском районе они установлены на общественных территориях. Замминистра призвал муниципалитеты активно информировать о появлении новых точек для оперативного обновления информации на картах 2ГИС.

Ольга Сергеева