Губернатор Бусаргин потребовал разобраться с повышенными платежами за отопление в январе

Глава Саратовской области Роман Бусаргин на оперативном совещании 2 февраля поручил детально проанализировать причины роста сумм в январских платёжках за отопление.

Поводом стало обращение энергетической компании «Т Плюс», которая уведомила жителей о повышенных начислениях по сравнению с декабрём. В компании объяснили это двумя факторами: увеличением ставки НДС и возросшим потреблением тепла из-за аномально холодной погоды в январе.

Бусаргин потребовал от профильного министерства оперативно и тщательно реагировать на каждое обращение граждан по этому вопросу. Также по его поручению была открыта горячая линия, где жители смогут получить детальные разъяснения о начислениях за отопление.

Ольга Сергеева