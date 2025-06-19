Семь современных УЗИ-аппаратов помогают балаковским врачам

Новое оборудование получено Балаковской районной поликлиникой в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в областном минздраве, семь УЗИ-аппаратов, включая один переносной, активно используется врачами. Только в этом году за пять месяцев было проведено более 25 тысяч исследований: осмотрено порядка 8,5 тыс пациентов, в том числе 24 пациента — на дому.

«УЗИ-аппараты, которыми мы теперь оснащены, являются аппаратами экспертного класса. Это позволяет более точно диагностировать различные патологии, что, в свою очередь, способствует своевременному началу лечения. Наличие переносного УЗИ-сканера облегчает обследования нетранспортабельных пациентов на дому. В настоящее время мы расширяем проведение исследований сердца и сосудов, для чего соответствующее обучение прошли врачи смежных специальностей», — поделился главный врач поликлиники Александр Овсянников.