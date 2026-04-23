Более 1300 участников объединил юбилейный Саратовский юридический форум

В Саратове стартовала основная программа V Саратовского юридического форума «95 лет служения праву государства и государству права», посвященного 95-летию Саратовской государственной юридической академии.

Напомним, что в рамках форума ранее уже прошла молодежная программа, объединившая свыше 1000 молодых исследователей из 41 региона России и четырех иностранных государств, которые работали на более чем 40 тематических площадках.

В торжественном пленарном заседании форума приняли участие председатель Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Кабышев, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, судья Верховного Суда Российской Федерации Денис Кунев, первый заместитель начальника Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации Марина Суворова, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон Лопатин, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Рукавишников, заместитель руководителя секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств Иван Мушкет, директор департамента кадровой политики министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Свистунов, ректор СГЮА Екатерина Ильгова, председатель Верховного Суда Республики Абхазия Саида Бутба, федеральный инспектор по Саратовской области Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Людмила Борисова, а также ректоры российских вузов, многочисленные ученые и практики из России и иностранных государств.

«Пятый юбилейный форум, приуроченный к 95‑летию Саратовской государственной юридической академии, в этом году объединил свыше 1300 участников. При этом охват, представительство регионов и зарубежных стран выросли практически в два раза – это показательно! И свидетельствует о том, что авторитет и востребованность такой площадки для обсуждения основных направлений развития правовой системы страны растут. В повестке форума – самые актуальные вопросы и задачи, связанные с развитием конституционных норм и положений, совершенствованием законодательства в сфере науки, расширением цифровых возможностей в профильной сфере и многое другое. Уверен, что высокий представительский уровень форума поспособствует выработке лучших решений и предложений по каждому из рассматриваемых вопросов», – отметил глава региона Роман Бусаргин.

Также в адрес участников, гостей и организаторов поступили приветственные адреса от председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, председателя Верховного Суда Российской Федерации Игоря Краснова, Генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана, председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, генерального секретаря – руководителя секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств Дмитрия Кабицкого и многих других.

За два дня работы форум в очно-дистанционном формате соберет на более чем 30 отраслевых площадках свыше 1300 участников из 68 субъектов Российской Федерации и 17 иностранных государств – представителей известных отечественных и зарубежных юридических научных школ, федеральных и региональных правоохранительных и иных органов государственной власти.

Они обсудят ценностно-нормативные основы юридической деятельности, эволюцию цивилистических институтов в условиях цифровой трансформации, актуальные вопросы аттестации научных и педагогических работников, финансово-правовое обеспечение достижения целей национального развития России, роль Суда ЕАЭС в архитектуре евразийского правопорядка, экологическое благополучие России, криминалистические и экспертные стратегии защиты государства, противодействие криминализации и виктимизации несовершеннолетних в современных условиях, публичность и состязательность уголовного судопроизводства, наследие и инновации в отечественной юридической психологии и другие темы.

«Мир стремительно меняется: цифровизация, искусственный интеллект, биотехнологии и новые формы экономических отношений ставят перед юристами принципиально новые профессиональные задачи. Уверена, что юбилейный Саратовский юридический форум станет площадкой для выработки практических решений, которые принесут пользу обществу и государству: помогут адаптировать законодательство к новым вызовам, укрепить правопорядок и создать правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в эпоху технологических и геополитических трансформаций», – подчеркнула ректор СГЮА Екатерина Ильгова.

Сегодня уже состоялось открытие нового учебного центра криминалистических экспертиз и научно-образовательной лаборатории избирательного права и процесса в стенах СГЮА. Кроме того, в рамках программы пройдут торжественная закладка камня в основание будущего памятника, посвященного 95-летию академии, заседание Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА, совместное заседание Ассоциации юридического образования и Ассоциации юристов России и другие профильные мероприятия.

«Впечатления самые положительные. Учебный центр криминалистических экспертиз оборудован самым новейшим криминалистическим оборудованием. Благодаря которому – и, конечно же, опыту профессорско‑преподавательского состава – студенты смогут получить практические навыки и умения использования криминалистических знаний в целях противодействия преступности, для работы на месте происшествия со следами преступлений. И в последующем успешно применять их», – отметил ректор Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева генерал-майор юстиции, выпускник СГЮА Алексей Бессонов.

Стоит отметить, что на площадках регионального заксобрания, Саратовского областного союза организаций профсоюзов, управления Приволжской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», СГУ имени Н.Г. Чернышевского и Поволжского института управления имени П.А. Столыпина также пройдут тематические мероприятия, посвященные российскому конституционализму и 120-летию российского парламентаризма, приоритетам правовой политики современной России в области трудовых и социальных отношений, нормативно-правовым условиям функционирования транспортного комплекса, новым взглядам на концепцию прав человека, балансу интересов государства и граждан.