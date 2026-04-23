В Энгельсе реализовали масштабный инвестпроект по строительству фабрики мороженого

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин осмотрел новую производственную площадку по выпуску мороженого на базе предприятия группы компаний «Белая долина» в Энгельсе.

Как сообщает пресс-служба главы региона, здесь планируют изготавливать порядка 20 тысяч тонн готовой продукции в год.

Главе региона показали уже работающие цеха, образцы готовой продукции и подробно рассказали, куда поставляют товары. Кроме того, по словам руководства предприятия, в дальнейшем намерены расширять рынки сбыта, в том числе и за рубежом. Роман Бусаргин отметил, что предприятие сегодня вносит заметный вклад в развитие региональной экономики. Он также подчеркнул, что реализация инвестиционного проекта велась на протяжении нескольких лет.

«Несмотря на различные объективные факторы, строительство успешно завершилось, и фабрика уже работает. Реализация такого проекта на территории Саратовской области позволила создать около 300 новых рабочих мест. Важно, что это высокотехнологичные рабочие места, что позволит привлечь и молодых квалифицированных специалистов», — отметил глава региона.

Сегодня предприятие поставляет свою продукцию по всей России и в другие страны. Материально-техническая база полностью автоматизирована, что позволяет наращивать мощности и ускорять темпы производства. Используется сырье по большей части саратовских производителей. В планах руководства фабрики создавать новые виды мороженого для расширения ассортимента.

