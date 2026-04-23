Саратовские учёные создали генетический тест для раннего выявления мочекаменной болезни

Исследователи Саратовского государственного медицинского университета разработали тест-систему, позволяющую определить предрасположенность к мочекаменной болезни на ранней стадии. Об этом сообщает РИА Новости.

В основе метода лежит поиск мутаций в генах, отвечающих за регуляцию накопления кальция и фосфора в мочевыделительной системе. Именно из этих соединений в основном состоят почечные конкременты. Поскольку склонность к заболеванию во многом заложена генетически, новый тест позволяет выявить риск задолго до появления первых симптомов.

Статистика красноречива: мочекаменная болезнь встречается у 10–15% населения планеты, а за последние три десятилетия число заболевших выросло более чем вдвое. Зная о своей предрасположенности, человек может скорректировать образ жизни и питание, а также принимать профилактические лекарственные препараты, чтобы избежать развития болезни.

Впрочем, до выхода теста на рынок ещё далеко: предстоят необходимые испытания, доработка и регистрация медицинского изделия.

Напомним, в настоящий момент склонность к образованию камней в почках можно определить по лабораторному анализу мочи на соли.

Наталья Мерайеф