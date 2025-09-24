Более 1700 вопросов поступило к предстоящей прямой линии с Романом Бусаргиным

Сегодня, 24 сентября, губернатор Роман Бусаргин проведёт прямую линию на телеканале «Россия 24». Начало в 21:00. На данный момент в адрес главы региона уже поступил 1751 вопрос.

Обращения принимаются до окончания эфира по телефону (8452) 210-922 и в личные сообщения в социальных сетях губернатора «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Прямой эфир смотрите на телеканале «Россия 24», официальном сайте ГТРК «Саратов», интернет-телеканале «2-я Садовая.рф», а также в группе «Саратовская область» в ВК и ОК. Прямой эфир также будет на «Радио России Саратов» (99ФМ), радио «Маяк Саратов» (96.7 ФМ), радио «Вести ФМ Саратов» (100.2ФМ).