В Марксовском районе реализуют инвестиционные проекты на 2,2 млрд рублей

АО «Племзавод «Трудовой» активно расширяет производственные мощности в Марксовском районе. Общий объем инвестиций в развитие предприятия превысил 2,2 миллиарда рублей.

В 2024 году компания завершила строительство современного животноводческого комплекса на 1200 голов, что позволило увеличить годовое производство молока на 14,6 тысяч тонн и создать 32 новых рабочих места. Инвестиции в этот проект составили 1,25 млрд рублей.

Параллельно проведено техническое перевооружение двух оросительных систем общей площадью 1411 гектаров, что вдвое сократило энергопотребление. На эти цели направлено 275 миллионов рублей.

На завершающей стадии находится проект по строительству комплекса для выращивания молодняка КРС на 1448 голов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Объем инвестиций в этот проект превышает 697 миллионов рублей.