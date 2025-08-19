В Саратовской области ускорили ремонт школьных и детсадовских территорий

Власти Саратовской области пересмотрели график благоустройства пришкольных территорий и детских садов, перенеся часть работ с 2026 на 2025 год. На эти цели из бюджета выделено 600 миллионов рублей, причем завершить основные работы необходимо до ноября текущего года. Исключение составляет Заводской район Саратова, где ремонт перенесен на 2026 год.

В области ожидается благоустройство в районных центрах и опорных селах, включая Татищево, Петровск и Хвалынский район.

Особое внимание уделено срокам: часть объектов должны быть приведены в порядок уже к 1 сентября.