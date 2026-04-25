Более 200 юных патриотов из 23 районов области приняли участие в патриотическом форуме

На территории городского округа ЗАТО Светлый состоялся III Межмуниципальный патриотический форум «Светлый — территория защитников нашей Родины».

Торжественное открытие прошло на площадке обновленного Дома культуры. Об этом сообщает паблик «Политика и общество».

Участие в церемонии открытия приняли почетные гости: глава городского округа ЗАТО Светлый Сергей Баталов, командир 60-й ракетной Таманской ордена Октябрьской революции Краснознаменной дивизии имени 60-летия СССР полковник Алексей Воинов, а также начальник отдела по работе с общественными организациями, движениями и казачеством министерства внутренней региональной и муниципальной политики области Олег Ткачев.

В своем приветственном слове полковник Алексей Воинов подчеркнул: «Командованием 60-й ракетной Таманской дивизии для участников форума подготовлена уникальная патриотическая программа, которая познакомит юных патриотов с Вооруженными Силами России».

После торжественной части была организована работа четырех образовательных площадок: «Приемы самообороны», «Работа с оружием», «Приемы оказания первой помощи» и «Основы радиосвязи».

Далее участники форума переместились на территорию 60-й ракетной Таманской дивизии, где смогли попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий, управлении дроном, радиопеленгации, лазертаге, а также посетили казарму и познакомились с воинским бытом.

Итоги проведения форума прокомментировал министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов:

«Проведение ежегодного форума на территории городского округа ЗАТО Светлый вошло в добрую традицию. С каждым годом география участников стремительно расширяется, что свидетельствует о его значимости и актуальности. Организация подобных мероприятий позволяет нам воспитывать настоящих патриотов России».

Организаторами форума выступила администрация городского округа ЗАТО Светлый при поддержке общественных организаций области.

Подготовила Ольга Сергеева