В Саратовской области простились с еще одним погибшим на фронте участником СВО

В поселке Федоровка сегодня прошел траурный митинг, посвященный памяти еще одного уроженца Саратовской области, не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции.

Администрация Федоровского муниципального района официально подтвердила информацию о гибели военнослужащего Дмитрия Журова.

По данным местных властей, боец был родом из Федоровки. Обстоятельства гибели земляка в официальном заявлении не раскрываются.

Прощание с погибшим состоялось сегодня в его родном поселке. В церемонии, которая прошла в скорбной и торжественной обстановке, приняли участие родные, близкие, сослуживцы и неравнодушные жители района.

Администрация отмечает, что у гроба с телом Дмитрия Журова был выставлен почетный воинский караул, что подчеркивает его заслуги перед Отечеством.

Ольга Сергеева