Саратовская область присоединилась к Всероссийскому дню мордовских языков

Саратовская область присоединилась к Всероссийской образовательной акции, посвященной популяризации языков финно-угорской группы.

Мероприятие состоялось в рамках Года единства народов России и было приурочено ко Всероссийскому дню мордовских языков, — сообщает министерство внутренней политики региона.

Центральной площадкой акции стало село Оркино Петровского района, где жители и гости написали «Диктант на мокшанском и эрзянском языках». Ключевая цель проекта — сохранение и популяризация исторических языков народов России, укрепление межпоколенческой связи и повышение интереса к богатейшему культурному наследию многонациональной страны.

Инициатором и организатором мероприятия выступила Саратовская региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат».

Образовательная акция объединила людей разных поколений. Проверить свои знания мордовских языков собрались как школьники, так и представители старшего поколения — коренные жители села. Участники продемонстрировали высокий уровень грамотности и бережное отношение к родной речи. По итогам диктанта каждому были вручены памятные сертификаты.

Всероссийская образовательная акция в очередной раз подтвердила: сохранение родных языков — это не только задача национальных сообществ, но и важнейший вклад в общее духовное и культурное богатство всей Российской Федерации.

Ольга Сергеева