На расселение аварийного жилья в Саратовской области направят 1,2 млрд рублей

Областной бюджет получит дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд рублей для нового этапа программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Соответствующие поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании областной думы. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Финансирование включает 743,5 млн рублей из федерального бюджета и 458,6 млн рублей из региональной казны. В первоочередном порядке будут расселены многоквартирные дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе общей площадью 13 тысяч квадратных метров, где проживают 730 человек.

Реализация программы начнется уже в 2025 году. В 2026-2027 годах планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что значительно улучшит жилищные условия тысяч жителей региона.