Более 22 тысяч саратовцев поддержали строительство новой школы в Ленинском районе

Жители Саратова активно поддерживают инициативу по строительству новой школы в Ленинском районе.

За последнее время число подписей в пользу проекта увеличилось на две тысячи и достигло 22 тысяч. Особенно активно в голосовании участвуют родители детей, вынужденных учиться во вторую смену.

Информация о сборе подписей распространяется через Telegram-канал сторонников развития «Территория детства».

«Спасибо, дорогие земляки! Эта огромная поддержка вдохновляет, позволяет быть уверенным, что большинство жителей города хочет, чтобы Саратов развивался. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, сбор подписей будет продолжен. Школе — быть!», — сообщается в нем.