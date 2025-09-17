Саратовских чиновников предложили не увольнять за неточности в декларациях

В Саратовской области предлагают исключить увольнение глав местных администраций за незначительные ошибки в декларациях о доходах. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором, был рассмотрен на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Как пояснил представитель управления по противодействию коррупции Геннадий Бобков, инициатива направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами. Федеральный закон № 33 от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» допускает применение к муниципальным служащим мер ответственности, не связанных с досрочным прекращением полномочий, за предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах — при условии, что нарушения носят несущественный характер.

Депутаты областной думы не выявили замечаний к proposed изменениям. Законопроект предусматривает, что кандидаты на должности глав местных администраций по-прежнему обязаны предоставлять полные сведения о своих доходах, расходах и имуществе в соответствии с требованиями федерального законодательства о противодействии коррупции.