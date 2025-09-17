В ДТП рейсового автобуса и иномарки под Саратовом пострадали водитель и ребёнок

Вечером в понедельник, 16 сентября, в городе Вольске на улице Пятницкой произошла дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

По предварительной информации, в 18:25 у дома №1 столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Автостанция — посёлок Рыбный» под управлением 39-летнего водителя, и автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулём которого находилась 26-летняя женщина.

В результате аварии пострадали двое: водитель иномарки и её четырёхлетняя пассажирка. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.