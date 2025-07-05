Более 25 квартир и 10 машин пострадали после атаки БПЛА на Энгельс

В Энгельсе 5 июля в результате атаки беспилотников повреждены свыше 25 квартир и 10 автомобилей.

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, основными повреждениями в жилых помещениях стали выбитые окна. Окончательная оценка ущерба продолжается.

Для пострадавших предусмотрена материальная помощь из резервного фонда региона. Администрация уже проработала механизм выплат компенсаций.

Бусаргин заверил, что угрозы для населения нет. На месте работают все необходимые службы. Для оперативного реагирования на обращения граждан организована горячая линия. Восстановительные работы в поврежденных квартирах планируется начать в ближайшие дни.