В Саратовской области для граждан открыли «горячую линию» после атаки БПЛА

В Энгельсе организована горячая линия для жителей, пострадавших от атаки беспилотников.

Телефоны для обращений: 8 (8453) 56-71-29 и 8 (8453) 95-42-23.

По информации губернатора Романа Бусаргина, в результате ночного удара повреждены свыше 25 квартир, в основном выбиты окна, а также более 10 автомобилей. Все пострадавшие смогут получить материальную компенсацию из резервного фонда области.

Во время атаки силами ПВО было сбито 9 вражеских беспилотников. В целях безопасности временно прекращались полеты в аэропорту «Гагарин» и наблюдались перебои в работе мобильной связи. В настоящее время специалисты продолжают оценку ущерба и восстановительные работы.