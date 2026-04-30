Саратовскому ветерану Второй мировой Лаврикову исполнилось 100 лет

Ровно век исполнился ветерану ВОВ из Саратова Виталию Лаврикову.

Почетному гражданину областного центра исполнилось 100 лет. Юбиляра поздравил мэр Игорь Молчанов.

Ветеран родился 28 апреля 1926 года в казахском городе Джамбул. После авиационного училища в 1945 году попал в летный отряд Советской армии и участвовал в боях на территории Германии. Награжден медалью «За победу над Германией».

В 1947 году переехал в Саратов, где построил карьеру следователя. Возглавлял следственный отдел по Заводскому району, пресекал преступления в работе авиакомпаний. Уволился в звании полковника милиции.

