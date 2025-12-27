Более 2,6 млн раз саратовские пациенты обращались к врачам с начала года

За 11 месяцев 2025 года пациенты Саратовской области по полису ОМС обратились за медицинской помощью более 1,4 млн раз в региональных поликлиниках и больницах, и ещё около 17,4 тысяч — в медучреждениях других регионов.

Чуть более 1,1 млн случаев составили обращения в неотложной форме, включая 25,7 тысяч — за пределами области. Эти данные привёл региональный ТФОМС в ответе на запрос издания.

Особенно отмечен рост профилактической активности: зафиксировано рекордные 6 миллионов обращений. Из них 1,6 миллиона составили диспансеризации и профосмотры. Кроме того, было зарегистрировано около 380 тысяч случаев лечения в круглосуточных стационарах и свыше 147 тысяч — в дневных.

Ольга Сергеева