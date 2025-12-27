Роман Бусаргин: О медицинских кадрах в регионе

В начале этого года состоялся предельно откровенный разговор с главными врачами наших медицинских учреждений, руководством минздрава и других профильных структур относительно развития здравоохранения. Тогда подробно говорили о рукотворных проблемах, которые пытаются выдать за системные. Сегодня собрались подвести итоги проведенной работы как со стороны регионального правительства, так и каждого руководителя больницы или поликлиники.

Первоочередными были вопросы кадровой политики в учреждениях, обеспечения сохранности и модернизации материально-технической базы, а также выстраивание системы бесперебойного обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий граждан.

Укомплектованность учреждений врачами и средним медперсоналом.

На начало года показатели составляли 63,3% по врачам и 73,9% — по среднему медицинскому персоналу. Были определены поэтапные ориентиры для главных врачей в решении этого вопроса. Первый из них — обеспечение показателей к 1 января 2026 года по врачам — не менее 70%, по средним медработникам — не менее 77%. Для их достижения было предоставлено множество механизмов, составивших основу региональной кадровой программы в сфере здравоохранения. Она включает в себя оплату обучения за счет областного бюджета, предоставление служебного жилья, выплаты для отдельных категорий специалистов и многое другое.

На сегодняшний момент обозначенная годовая задача выполнена даже сверх вышеназванных цифр. Укомплектованность по врачам в среднем по региону составляет 73,5%, по среднему медицинскому персоналу — 81,5%. Благодарю каждого, кто внес вклад в эту работу и полностью осознал важность этого направления и тот уровень ответственности, который возложен на него. Особенно ценна эта работа в отдаленных районах, где нехватка врачей ощущается острее.

Обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами.

Процесс был значительно перестроен, в первую очередь он начался с министерства здравоохранения региона, где серьезно изменилась структура, занимающаяся закупками препаратов. Выделено колоссальное для областного бюджета финансирование на это направление – порядка 5 млрд рублей. Для сравнения – в 2022 году эта сумма не превышала 2 млрд рублей. Все ресурсы, финансы и механизмы предоставлены, их эффективное использование – прямая обязанность конкретных лиц, в том числе главных врачей. Минздравом внедрена единая информационная система льготного лекарственного обеспечения, проведена ее доработка, приведены в соответствие базы данных связанных между собой информационных систем, чтобы исключить «задвоенность» рецептов и сделать процесс максимально прозрачным.

Новая региональная программа по благоустройству территорий больниц и поликлиник.

Она была начата в этом году. Отремонтировали прилегающие территории 27 учреждений в Саратове, Энгельсе, Балакове, Пугачеве, Петровске, Татищеве, Лысых Горах, Питерке, Дергачах, Духовницком. Общая сумма финансирования за счет областного бюджета превысила 150 млн рублей. В этом вопросе остается повышенный контроль, связанный с расходованием средств. Речь идет не только о региональной программе, но и закупках различного оборудования и в целом хозяйственно-финансовой деятельности учреждений. Реакция на любые нарушения будет самой жесткой.

Договорились с руководителями медучреждений в начале следующего года вновь собрать обратную связь от жителей по качеству здравоохранения. Это очень важный формат, который позволяет сформировать общую картину, определить приоритетные направления, которые требуют доработки. В первую очередь это будет полезно для главных врачей, которые смогут взглянуть на работу своих учреждений со стороны, а в некоторых случаях сделать определенные выводы по не самым очевидным для себя вещам.