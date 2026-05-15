Житель Балашова попал в список экстремистов и террористов

В перечень Росфинмониторинга внесён ещё один житель Саратовской области.

Федеральная служба по финансовому мониторинфору (Росфинмониторинг) опубликовала актуальную версию списка физических лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности. Обновление данных произошло 15 мая.

Среди добавленных в реестр оказался 48-летний Виталий Демин*, проживающий в городе Балашов Саратовской области. Соответствующая информация теперь размещена в открытом доступе на официальном сайте ведомства.

В список включаются лица, подозреваемые или обвиняемые в преступлениях террористического и экстремистского характера, а также уже осуждённые по соответствующим статьям. По состоянию на текущую дату перечень Росфинмониторинга насчитывает более 21,3 тысячи записей.

*Признан экстремистом и террористом в РФ

