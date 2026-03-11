Более 30 МКД Саратова останутся в среду без тепла и горячей воды

В Саратове стартовал ремонт теплосетей: 11 марта без отопления и горячей воды останутся дома в Ленинском районе.

В среду, 11 марта, Саратовский филиал «Т Плюс» приступит к ремонту трубопроводов на улицах Бульварной и Чехова. В связи с проведением работ временно ограничат подачу отопления и горячей воды в ряд домов Ленинского района.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства и напоминают, что ремонты необходимы для надежного прохождения следующего отопительного сезона . Актуальный график отключений и сроки возобновления ресурса можно отслеживать самостоятельно с помощью онлайн-сервиса «Тепловая справочная служба» на сайте tss.tplusgroup.ru, выбрав свой регион, улицу и номер дома .

Кроме того, получить оперативную информацию о перебоях тепло-, электро- и газоснабжения жители могут круглосуточно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Саратова: 659-659.

Ольга Сергеева