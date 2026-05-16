Более 30 участников СВО подали заявки на праймериз «Единой России» в регионе

В Саратовской области 32 бойца спецоперации подали заявки для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Среди них — семь финалистов региональной кадровой программы «Наши Герои». Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Как отметили в партии, защитники в ходе специальной военной операции неоднократно доказывали готовность принимать сложные и ответственные решения. Теперь они намерены отстаивать интересы жителей Саратовской области. Ветераны СВО уже вносят вклад в патриотическое воспитание молодёжи, помогают бойцам, занимаются волонтёрской деятельностью, отправляют на фронт гуманитарные грузы и реализуют собственные проекты по развитию региона.

Опыт участников СВО считается востребованным для реализации социальных инициатив.

Как подчеркнул президент Владимир Путин, государству необходимо опираться на тех, кто доказал свою готовность служить Родине.

Ольга Сергеева